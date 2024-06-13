СМИ: Политик из АдГ после отъезда в РФ выиграла выборы в Гамбурге
Уроженка Омска Ольга Петерсен, являющаяся членом правозащитного объединения VADAR, выиграла местные выборы в Гамбурге несмотря на то, что ранее была исключена из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и вынужденно уехала из Германии в Россию, сообщает Bild.
Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, что позволит ей пройти в районное собрание.
Петерсен в качестве правозащитницы недавно выступала на площадке ОБСЕ, заявив о дискриминации россиян на территории Германии и других стран Европейского союза. Также Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на выборы президента РФ 2024 года. После этого АдГ в парламенте Гамбурга исключила ее из своих рядов. Кроме того, решается вопрос об исключении её из партии в целом.
После этого Петерсен сообщила, что решила переехать в Россию вместе с тремя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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