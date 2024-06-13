СМИ: Политик из АдГ после отъезда в РФ выиграла выборы в Гамбурге

Петерсен набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, что позволит ей пройти в районное собрание.

Петерсен в качестве правозащитницы недавно выступала на площадке ОБСЕ, заявив о дискриминации россиян на территории Германии и других стран Европейского союза. Также Петерсен приезжала в Россию в качестве наблюдателя на выборы президента РФ 2024 года. После этого АдГ в парламенте Гамбурга исключила ее из своих рядов. Кроме того, решается вопрос об исключении её из партии в целом.

После этого Петерсен сообщила, что решила переехать в Россию вместе с тремя детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

