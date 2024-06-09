Депутат Петерсен из Германии объяснила, почему переехала в Россию с детьми

Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен сообщила изданию Bild, что решила переехать в Россию вместе с тремя детьми.

Она опасается, что их у нее отнимут. Депутат указала, что продолжает оставаться членом парламента и будет выполнять свои обязательства. Петерсен отметила, что дети для нее — главный приоритет.

Ранее гамбургское отделение партии завело дело об исключении Петерсен. Повод — присутствие законодателя в качестве наблюдателя на выборах президента России.

