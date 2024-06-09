Депутат Петерсен из Германии объяснила, почему переехала в Россию с детьми
9 июня 202406:30
Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен сообщила изданию Bild, что решила переехать в Россию вместе с тремя детьми.
Она опасается, что их у нее отнимут. Депутат указала, что продолжает оставаться членом парламента и будет выполнять свои обязательства. Петерсен отметила, что дети для нее — главный приоритет.
Ранее гамбургское отделение партии завело дело об исключении Петерсен. Повод — присутствие законодателя в качестве наблюдателя на выборах президента России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru