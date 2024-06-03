Боррель заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы в Европарламент
Европейские демократические процессы следует защитить от иностранного вмешательства. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В преддверии выборов в Европарламент он опубликовал статью об информационном противостоянии, в которой написал, что в последнее время попыток такого вмешательства стало больше, «особенно, со стороны России».
По его словам, цель таких действий - «загрязнить информационную среду внутри ЕС, а также опорочить его репутацию по всему миру».
«Мы внедрили инструменты для их обнаружения и борьбы с ними, чтобы сохранить целостность нашего информационного пространства», - написал Боррель.
Ранее глава евродипломатии заявил, что странам Евросоюза не следует блокировать согласование юридических документов, которые необходимы для использования доходов от инвестирования замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru