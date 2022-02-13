СМИ: Пограничники Украины ведут дополнительную проверку россиян
Россиян и белорусов начали дополнительно проверять на границе с Украиной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда, скажем так, «нежелательных лиц», — приводит агентство слова собеседника.
Отмечается, что пограничники особое внимание уделяют гражданам России и Белоруссии в возрасте 18–60 лет, выясняя цели их визита на Украину, пишет Газета.ru.
Ранее 13 февраля пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг существование приказа о запрете гражданам России на въезд в страну.
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