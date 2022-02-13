СМИ: Пограничники Украины ведут дополнительную проверку россиян

«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда, скажем так, «нежелательных лиц», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что пограничники особое внимание уделяют гражданам России и Белоруссии в возрасте 18–60 лет, выясняя цели их визита на Украину, пишет Газета.ru.

Ранее 13 февраля пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг существование приказа о запрете гражданам России на въезд в страну.

