СМИ: Пограничники Украины ведут дополнительную проверку россиян

Россиян и белорусов начали дополнительно проверять на границе с Украиной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

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«Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда, скажем так, «нежелательных лиц», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что пограничники особое внимание уделяют гражданам России и Белоруссии в возрасте 18–60 лет, выясняя цели их визита на Украину, пишет Газета.ru.

Ранее 13 февраля пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг существование приказа о запрете гражданам России на въезд в страну.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиапассажирыСамолетыУкраина
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