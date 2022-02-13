Депутат: украинские власти перестали пускать россиян

«Украина перестала впускать на свою территорию граждан России», — заявил парламентарий. При этом он не предоставил никаких подробностей. Также не уточняется, откуда такая информация.

При отказе во въезде пограничники ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00, передает «Страна.ua». Официальной информации о запрете на въезд для россиян нет.

