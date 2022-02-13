Украина опровергла данные о запрете на въезд в страну для россиян

Приказа, по которому введен запрет на въезд россиянам, нет. Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

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«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — приводит слова Демченко Газета.ru.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в своем Telegram-канале сообщил, что власти Украины запретили гражданам России выезд на территорию страны.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Аверин
ТЕГИ:РоссиянеГраницаПограничникиРоссияУкраина
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