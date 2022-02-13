Украина опровергла данные о запрете на въезд в страну для россиян

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — приводит слова Демченко Газета.ru.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в своем Telegram-канале сообщил, что власти Украины запретили гражданам России выезд на территорию страны.

