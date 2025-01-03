Байден пошутил во время выступления после теракта в Новом Орлеане
3 января 202501:01
Покидающий свой пост президент США Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщает РИА Новости.
Американский лидер, подойдя к микрофону, заявил: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился». Слова Байдена сопровождались смехом в зале.
Ранее стало известно, что возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru