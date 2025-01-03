Байден пошутил во время выступления после теракта в Новом Орлеане

Американский лидер, подойдя к микрофону, заявил: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился». Слова Байдена сопровождались смехом в зале.

Ранее стало известно, что возгорание автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

