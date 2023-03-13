СМИ: Подготовка закона об иноагентах вызвала панику среди НПО
Европейская комиссия приступила к разработке местной версии закона об иностранных агентах, информирует Politico. Издание выяснило, что с этой целью по заданию офиса еврокомиссара по вопросам ценностей и транспарентности организован опрос среди лоббистских и неправительственных организаций (НПО) на эту тему.
Участникам исследования необходимо, среди прочего, раскрыть данные о финансировании из-за пределов Евросоюза при наличии таких поступлений средств. При этом, по данным Politico, такой вопрос привёл к паническим настроениям среди европейских НПО. Интересно, что одной из получивших опросник, оказалась международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, признанная недавно нежелательной в России.
Согласно независимым оценкам, в Брюсселе зарегистрирован целый ряд лоббистских организаций, в которых заняты тем или иным образом тысячи высокооплачиваемых сотрудников. Официальный задекларированный годовой оборот таких учреждений составляет сотни миллионов долларов.
Как отмечает НСН, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что закон об иноагентах, который вызвал в Грузии общественное возмущение, не имеет отношения к России. По словам Пескова, грузинские власти сами попытались принять аналогичные американские правила.
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