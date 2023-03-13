СМИ: Подготовка закона об иноагентах вызвала панику среди НПО

Европейская комиссия приступила к разработке местной версии закона об иностранных агентах, информирует Politico. Издание выяснило, что с этой целью по заданию офиса еврокомиссара по вопросам ценностей и транспарентности организован опрос среди лоббистских и неправительственных организаций (НПО) на эту тему.

Участникам исследования необходимо, среди прочего, раскрыть данные о финансировании из-за пределов Евросоюза при наличии таких поступлений средств. При этом, по данным Politico, такой вопрос привёл к паническим настроениям среди европейских НПО. Интересно, что одной из получивших опросник, оказалась международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, признанная недавно нежелательной в России.