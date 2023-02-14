В ЕК раскрыли, что будет включено в десятый пакет санкций против России
Десятый пакет антироссийских санкций будет включать в себя меры по борьбе с обходом ограничений. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
Он отметил, что в десятом пакете санкций будут также и другие ограничительные меры. При этом называть их Домбровскис не стал.
Ранее, 14 февраля, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями, сообщает НСН.
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