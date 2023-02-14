В ЕК раскрыли, что будет включено в десятый пакет санкций против России

Он отметил, что в десятом пакете санкций будут также и другие ограничительные меры. При этом называть их Домбровскис не стал.

Ранее, 14 февраля, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции эффективны, однако они должны быть и будут усилены в ближайшее время. Он отметил, что экономика России сталкивается с серьезными трудностями, сообщает НСН.

