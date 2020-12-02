СМИ: Под Ереваном российская база заработала в «сирийском» формате

Российская база в Эребуни (аэродром совместного базирования Армении и России под Ереваном) начала работу в «сирийском» формате.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны РФ, российские истребители несут круглосуточное боевое дежурство в воздухе.

Азербайджан выступил за обмен пленными по принципу «всех на всех»

Аналогичный метод используется на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Авиация обеспечивает безопасность мирного населения и передвижения российских миротворческих колонн.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян оценил в эфире НСН передачу Азербайджану стратегически важного района в Нагорном Карабахе.


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ТЕГИ:Военная БазаАрмения
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