СМИ: Под Ереваном российская база заработала в «сирийском» формате
Российская база в Эребуни (аэродром совместного базирования Армении и России под Ереваном) начала работу в «сирийском» формате.
Как сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники, близкие к руководству Минобороны РФ, российские истребители несут круглосуточное боевое дежурство в воздухе.
Аналогичный метод используется на российской авиабазе в Сирии Хмеймим. Авиация обеспечивает безопасность мирного населения и передвижения российских миротворческих колонн.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян оценил в эфире НСН передачу Азербайджану стратегически важного района в Нагорном Карабахе.
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