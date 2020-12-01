Азербайджан выступил за обмен пленными по принципу «всех на всех»
Азербайджан выступает за принцип «всех на всех» в процессе взаимного обмена военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести.
Кроме того, комиссия считает, что в соцсетях Армении распространяют ложную информацию о якобы бесчеловечном обращении с пленными в Азербайджане, а также о демонстрации армянских военных на грядущем азербайджанском военном параде.
По мнению государственной комиссии, эти данные необоснованны и не соответствуют действительности. В ведомстве отмечают, что демонстрация и унижение военнопленных «не присуще азербайджанскому народу и армии».
Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне обострившегося в сентябре конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку должны прекратить военные действия и обменяться военнопленными. Кроме того, Армения передаст Азербайджану ряд районов региона, а на линии соприкосновения республик разместятся российские миротворцы.
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