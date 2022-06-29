«После унижения в Афганистане это [победа РФ на Украине] станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США», — отмечает журналист.

По мнению Дауэрти, Россия грамотно действует в рамках спецоперации: «определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих оппонентов», отмечает Ura.ru.

Обозреватель указывает, что завершение конфликта успехом Москвы посеет панику среди стран НАТО. Россия сможет объявить о победе в том числе над западными державами, пишет РИА ФАН.

