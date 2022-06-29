СМИ: Победа России на Украине станет очередным крупным поражением для США

Успех России в ходе спецоперации на Украине станет для США вторым крупным поражением после выхода из Афганистана в 2021 году, считает обозреватель Майкл Брендан Дауэрти. Об этом он пишет в своей статье для National Review.

Названы сроки «перелома» в спецоперации на Украине

«После унижения в Афганистане это [победа РФ на Украине] станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США», — отмечает журналист.

По мнению Дауэрти, Россия грамотно действует в рамках спецоперации: «определилась с разумным набором целей и разработала эффективную стратегию уничтожения своих оппонентов», отмечает Ura.ru.

Обозреватель указывает, что завершение конфликта успехом Москвы посеет панику среди стран НАТО. Россия сможет объявить о победе в том числе над западными державами, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаРоссия
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