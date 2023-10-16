СМИ: по КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа нанесен ракетный удар
Ракетный удар нанесен по контрольно-пропускному пункту «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.
По данным телеканала, взрыв произошел со стороны сектора Газа. На распространенных кадрах виден столб дыма и десятки людей, которые разбегаются в разные стороны.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала военным преступлением несоразмерные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Речь идет об ударах по анклаву в период с мая 2021 года по август 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru