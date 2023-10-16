СМИ: по КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа нанесен ракетный удар

По данным телеканала, взрыв произошел со стороны сектора Газа. На распространенных кадрах виден столб дыма и десятки людей, которые разбегаются в разные стороны.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Независимая комиссия ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях назвала военным преступлением несоразмерные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Речь идет об ударах по анклаву в период с мая 2021 года по август 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

