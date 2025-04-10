СМИ: Украина предоставила Западу «список желаний» по размещению миротворцев
Украина предоставила западным странам «список желаний» по размещению на территории государства так называемой миротворческой миссии. Об этом сообщает Politico.
Газета отмечает, что Киеву необходимы военные на местах для сдерживания любой агрессии в будущем. Украинская сторона на встречах с партнерами конкретизирует то, чего хотела бы от миротворцев, «то, что считает критически важным для предотвращения повторного нападения России».
Как сообщил Politico замглавы офиса украинского президента Павел Палиса, направить военных на Украину готовы около десяти стран. У Киева есть определенное видение развертывания иностранных сил, эти вопросы будут обсуждать с союзниками.
Ранее главы генштабов Великобритании, Франции и Украины обсудили возможную отправку «миротворцев» на украинскую территорию, в том числе структуру и размер будущих «сил по поддержанию безопасности», пишет RT.
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