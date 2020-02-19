СМИ: Пик эпидемии корнавируса пройден
У большинства людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Об этом заявили медики из КНР. Учёные также заявляют, что пик эпидемии уже пройден. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology. При этом врачи отмечают, что смертельной опасности подвергаются, в частности, пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.
Авторы исследование отмечают, что с тех пор, как новый коронавирус появился в китайском город Ухань в конце прошлого года, им в КНР заразились более 74 тысяч человек. Более двух тысяч скончались. При этом, более 80% случаев заболевания классифицируются как легкие, около 13% — как тяжелые, и только 4,7% — как критические. То есть, в большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами.
Ранее НСН писала, что стали известны имена наших соотечественников, которые были госпитализированы с лайнера Diamond Princess в Японии. Ими являются супруги из Иркутска – Наталья З., 1952 года рождения и Валерий З.,1949 года рождения. Ранее МИД России заявили, что мужчина находится в больнице префектуры Аити, а его супруга — в медицинском учреждении префектуры Канагава.
Между тем, эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью граждане прошли карантинный период. Об этом заявили в Департаменте здравоохранения Тюменской области, отмечает телеканал 360. В Роспотребнадзоре в свою очередь отметили, что итоговые анализы на коронавирус у находящихся в реабилитационном центре под Тюменью отрицательные.
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