СМИ: Пик эпидемии корнавируса пройден

У большинства людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, наблюдаются легкие симптомы. Об этом заявили медики из КНР. Учёные также заявляют, что пик эпидемии уже пройден. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Chinese Journal of Epidemiology. При этом врачи отмечают, что смертельной опасности подвергаются, в частности, пожилые пациенты и пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Авторы исследование отмечают, что с тех пор, как новый коронавирус появился в китайском город Ухань в конце прошлого года, им в КНР заразились более 74 тысяч человек. Более двух тысяч скончались. При этом, более 80% случаев заболевания классифицируются как легкие, около 13% — как тяжелые, и только 4,7% — как критические. То есть, в большинстве случаев заболевание протекает с легкими симптомами.