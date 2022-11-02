СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету», — передает агентство.

Японская служба безопасности на море сообщила, что КНДР могла осуществить пуск баллистической ракеты. «Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», - следует из сообщения.

В последний раз КНДР запустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря в конце октября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

