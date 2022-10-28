В Южной Корее заявили об очередном пуске баллистических ракет КНДР

Северная Корея в пятницу запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

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Военные зафиксировали пуски ракет КНДР из провинции Канвондо, пишет RT. По данным Yonhap, запуски произошли между 11:59 и 12:18 по местному времени (05:59 и 06:18 мск), их подробностей не приводится.

«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете начальников штабов.

Ранее КНДР объясняла, что пуски ракет являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаЮжная КореяКНДР
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