В Южной Корее заявили об очередном пуске баллистических ракет КНДР

Военные зафиксировали пуски ракет КНДР из провинции Канвондо, пишет RT. По данным Yonhap, запуски произошли между 11:59 и 12:18 по местному времени (05:59 и 06:18 мск), их подробностей не приводится.

«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете начальников штабов.

Ранее КНДР объясняла, что пуски ракет являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США, напоминает РИА ФАН.

