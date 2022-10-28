В Южной Корее заявили об очередном пуске баллистических ракет КНДР
Северная Корея в пятницу запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Военные зафиксировали пуски ракет КНДР из провинции Канвондо, пишет RT. По данным Yonhap, запуски произошли между 11:59 и 12:18 по местному времени (05:59 и 06:18 мск), их подробностей не приводится.
«Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США», — подчеркнули в комитете начальников штабов.
Ранее КНДР объясняла, что пуски ракет являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США, напоминает РИА ФАН.
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