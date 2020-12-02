Вакцина Pfizer и BioNTech допущена к использованию в Великобритании

Великобритания стала первой в мире станой, одобрившей массовое использование вакцины от COVID-19 фармокологической компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения и соцзащиты Великобритании.

В ведомстве отметили, что решение последовало после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний, которое проводили представители независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).

Собеседники издания Financial Times сообщали, что вакцинация может начаться уже 7 декабря.