Вакцина Pfizer и BioNTech допущена к использованию в Великобритании
Великобритания стала первой в мире станой, одобрившей массовое использование вакцины от COVID-19 фармокологической компании Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения и соцзащиты Великобритании.
В ведомстве отметили, что решение последовало после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний, которое проводили представители независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA).
Собеседники издания Financial Times сообщали, что вакцинация может начаться уже 7 декабря.
Pfizer объявила о 90-процентной эффективности своей вакцины в начале ноября. 21 ноября компания направила заявку на регистрацию вакцины в США.
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