СМИ: первый случай смерти ребёнка из-за COVID-19 зафиксировали в Финляндии

Трагедия произошла в общине Лайхиа на западе Финляндии. Глава региона по вопросам образования Маркку Лаукконен рассказал, что ученика начальной школы доставили в местную больницу, однако врачи оказались бессильны.

По словам чиновника, мальчик находился в группе повышенного риска. Медики подтвердили COVID-19, однако явных признаков, что ребёнок умер именно в результате заражения, до сих пор нет.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за первую неделю января 2022 года специалисты организации выявили рекордный за всё время пандемии прирост заболевания коронавирусом во всех странах.

