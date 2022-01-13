Рекордный прирост заражений COVID-19 в мире зафиксирован в первую неделю 2022 года

Рекордный за всё время пандемии прирост заболевания коронавирусом во всех странах выявили специалисты Всемирной организации здравоохранения за первую неделю января 2022 года. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве.

По его словам, число инфицированных превысило отметку в 15 миллионов. Как заявил Гебрейесус, виновником такого количества новых заболеваний стал новый омикрон-штамм, который с невероятной скоростью вытесняет «дельту» на всех континентах. Глава ВОЗ в очередной раз призвал к повсеместной вакцинации.

ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным

«Особенно остро эта проблема стоит в Африке, где первую дозу вакцины продолжают ожидать 85% населения», - подчеркнул Гебрейесус

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что в Юго-Восточной Азии число инфицированных увеличилось на 418%, без изменения уровня смертности. Увеличение числа погибших на прошлой неделе было выявлено в Африке (на 84%) и Северной Америке (на 26%). Около 90 государств по всему миру все еще не вакцинировали и 40% населения, а 36 из них вакцинировали менее 10% своих жителей.

Ранее в ВОЗ отказались приравнивать коронавирус к гриппу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Омикрон-штаммСкоростьКоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры