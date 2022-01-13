Рекордный прирост заражений COVID-19 в мире зафиксирован в первую неделю 2022 года

Рекордный за всё время пандемии прирост заболевания коронавирусом во всех странах выявили специалисты Всемирной организации здравоохранения за первую неделю января 2022 года. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве.

По его словам, число инфицированных превысило отметку в 15 миллионов. Как заявил Гебрейесус, виновником такого количества новых заболеваний стал новый омикрон-штамм, который с невероятной скоростью вытесняет «дельту» на всех континентах. Глава ВОЗ в очередной раз призвал к повсеместной вакцинации.