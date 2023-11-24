СМИ: Первую группу из 13 израильских заложников передали Красному Кресту
Первую группу из 13 израильских заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста, сообщает The Times of Israel.
Издание ссылается на неназванного израильского чиновника, который утверждает, что удерживавшиеся в секторе Газа лица в настоящее время движутся в сторону Египта в каретах скорой помощи.
«Красный Крест принял похищенных... Сейчас они направляются к КПП Рафах», - говорится в сообщении.
Ранее генсек «Исламского джихада» Зияд Ан-Наххала заявил, что палестинское движение намерено вынудить власти Израиля обменять всех израильских заложников на всех палестинцев, которые находящихся в израильских тюрьмах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru