СМИ: Первую группу из 13 израильских заложников передали Красному Кресту

Первую группу из 13 израильских заложников передали представителям Международного комитета Красного Креста, сообщает The Times of Israel.

Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу

Издание ссылается на неназванного израильского чиновника, который утверждает, что удерживавшиеся в секторе Газа лица в настоящее время движутся в сторону Египта в каретах скорой помощи.

«Красный Крест принял похищенных... Сейчас они направляются к КПП Рафах», - говорится в сообщении.

Ранее генсек «Исламского джихада» Зияд Ан-Наххала заявил, что палестинское движение намерено вынудить власти Израиля обменять всех израильских заложников на всех палестинцев, которые находящихся в израильских тюрьмах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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