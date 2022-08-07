СМИ: Перемирие в секторе Газа объявят в 20:00 7 августа

Египет, в свою очередь, планирует заявить о перемирии в 17:00 по местному времени, отмечает телеканал Al Jazeera.

Ранее Reuters опубликовало информацию о согласии Израиля на посредническое предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа, отмечает ТАСС.

