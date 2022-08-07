СМИ: Перемирие в секторе Газа объявят в 20:00 7 августа

В секторе Газа перемирие официально объявят в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) в воскресенье, 7 августа. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Палестины.

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Египет, в свою очередь, планирует заявить о перемирии в 17:00 по местному времени, отмечает телеканал Al Jazeera.

Ранее Reuters опубликовало информацию о согласии Израиля на посредническое предложение Египта о прекращении огня в секторе Газа, отмечает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕгипетПеремириеПалестинаИзраильСектор Газа
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