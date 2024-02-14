СМИ: переговоры по освобождению заложников в Газе вступили в решающую стадию

По данным телеканала, ситуация прояснится в следующие 24 часа.

«У переговорщиков есть ясное и сильное намерение достигнуть понимания по режиму прекращения огня, началу процесса обмена заключенных с обеих сторон, а также по доставке продовольствия, медикаментов и товаров», – заявил собеседник.

Ранее стало известно, что директор «Моссада» прибудет в Египет для переговоров по заложникам ХАМАС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

