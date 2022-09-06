СМИ: переехавшие в Канаду украинцы пожалели об этом

Семья с Украины, переехавшая в Канаду после начала специальной военной операции России, пожаловалась на дорогую жизнь в Канаде, сообщает Global News.

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По данным издания, украинские беженцы поселились в мае в провинции Саскачеван. В настоящее время семейная пара с четырьмя детьми пытается заработать средства, чтобы успевать за расходами. Отмечается, что они не ожидали, что все будет стоить так дорого.

Как подчеркнула беженка, на Украине меньше затрат на аренду, на еду и на одежду.

Напомним, беженцы из Украины в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться.

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