СМИ: украинская беженка развалила семью британского миллионера

Бывший глава кредитной фирмы Wonga, 52-летний британский миллионер Хакон Оверли бросил жену и ушел к беженке с Украины, сообщает Daily Mail.

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Украинка поселилась в доме Оверли в его поместье в графстве Суррей, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Спустя несколько недель бизнесмен бросил своих жену и детей ради беженки. Оверли являлся одним из активных лоббистов, кто продвигал в правительстве Великобритании инициативу помощи украинским беженцам.

Напомним, беженцы из Украины в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Поиск жилья для многих из тех, кто вынужденно оставил оставить свою страну, превращается в «порочный круг», так как они не могут платить большие депозиты.

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ФОТО: pixaby
ТЕГИ:СемьяБеженцыВеликобритания
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