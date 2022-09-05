СМИ: украинская беженка развалила семью британского миллионера

Украинка поселилась в доме Оверли в его поместье в графстве Суррей, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Спустя несколько недель бизнесмен бросил своих жену и детей ради беженки. Оверли являлся одним из активных лоббистов, кто продвигал в правительстве Великобритании инициативу помощи украинским беженцам.

Напомним, беженцы из Украины в Великобритании пожаловались на бедственное положение и многочисленные трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Поиск жилья для многих из тех, кто вынужденно оставил оставить свою страну, превращается в «порочный круг», так как они не могут платить большие депозиты.

