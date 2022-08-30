СМИ: в Британии украинские беженцы пожаловались на бедственное положение

Поиск жилья для многих из тех, кто вынужденно оставил оставить свою страну, превращается в «порочный круг», так как они не могут платить большие депозиты. Кроме того, у беженцев отсутствует опыт общения с арендодателями или приобретения добровольного поручителя.

По данным издания, есть украинцы, у которых имеются деньги, чтобы ежемесячно платить за квартиру, но их просят внести депозит от шести месяцев до года вперед. Отмечается, что сложилась неопределенная ситуация. Многие семьи находятся в очень трудном положении.

Напомним, в июле власти Шотландии приняли решение приостановить прием украинских беженцев. Власти объяснили его тем, что в стране не хватает подходящего жилья.

