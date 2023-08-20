СМИ: Пентагон столкнется с проблемами при пополнении истощенных арсеналов

Они опустели из-за поставок Киеву. Пентагону нужно избежать ситуации, когда после бума производства последует его спад. Для этого требуется масштабная закупка боеприпасов на протяжении долгого времени.

Кроме того, у США наблюдается дефицит химикатов и взрывчатых веществ, необходимых для производства снарядов.

Ранее отмечалось, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

