СМИ: Пентагон столкнется с проблемами при пополнении истощенных арсеналов

Министерство обороны США может столкнуться с серьезными проблемами при пополнении запасов боеприпасов, сообщает Washington Post со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Байден запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине

Они опустели из-за поставок Киеву. Пентагону нужно избежать ситуации, когда после бума производства последует его спад. Для этого требуется масштабная закупка боеприпасов на протяжении долгого времени.

Кроме того, у США наблюдается дефицит химикатов и взрывчатых веществ, необходимых для производства снарядов.

Ранее отмечалось, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры