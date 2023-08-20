СМИ: Пентагон столкнется с проблемами при пополнении истощенных арсеналов
Министерство обороны США может столкнуться с серьезными проблемами при пополнении запасов боеприпасов, сообщает Washington Post со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Они опустели из-за поставок Киеву. Пентагону нужно избежать ситуации, когда после бума производства последует его спад. Для этого требуется масштабная закупка боеприпасов на протяжении долгого времени.
Кроме того, у США наблюдается дефицит химикатов и взрывчатых веществ, необходимых для производства снарядов.
Ранее отмечалось, что производственных мощностей западных стран не хватает для восполнения арсеналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru