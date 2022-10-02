СМИ: Пентагон решил производить ракеты со способностью поражения противника за час

Автор также подчеркнул также обеспокоенность американского военного ведомства достижениями России и Китая в разработке комплексов ПВО и мощных ракет.

Американская ракета HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) воздушного базирования предназначена именно для того, чтобы достичь цели за час, пишет аналитик.

«Это крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, способная разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час», — отмечает Андрей Коц.

Военные трижды провели неудачные испытания HACM, успех пришел только в мае 2022 года. В Пентагоне заявляют, что быстро изготовят оружие, потому что многие элементы создаются по технологии трехмерной печати.

Ранее Le Monde написала, что программа создания гиперзвуковых ракет в России пугает Вашингтон.