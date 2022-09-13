В США испугались российского гиперзвукового оружия

Как заявил глава Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард, Москва в этом плане хорошо сработала, и ее планы «пугают». Отмечается, что эти ракеты не поддаются перехвату из-за скорости, превышающей 6 тыс. километров в час и полета на малых высотах.

Также издание указало на отставание США в развитии арктического ледокольного флота. Если Москва имеет 55 ледоколов, пять из которых атомные, то у американской береговой охраны два таких судна, у ВМС нет ни одного.

Как сообщалось ранее, США рассчитывают до конца 2023 года поставить первое гиперзвуковое оружие на вооружение американской армии.

