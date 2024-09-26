СМИ: Пентагон призывал начать поставки фосфорных снарядов Киеву

В США Министерство обороны призывало начать поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине, сообщает NBC.

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По данным телеканала, высокопоставленные чиновники военного ведомства рекомендовали предоставить Киеву боеприпасы с белым фосфором для использования на фронте. Однако американская администрация отвергала это предложение.

Кроме того Пентагон предлагал включить такие снаряды в последние пакеты военной помощи Украине.

Ранее стало известно, что США 26 сентября могут объявить о выделении Украине еще $8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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