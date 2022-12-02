СМИ: Пентагон планирует значительно расширить обучение украинских военных

Кисида заявил об отсутствии условий для переговоров между Россией и Японией Airbus рассчитывает отказаться от российского титана через несколько месяцев Подоляк заявил, что с февраля погибли от 10 до 13 тыс. украинских военных На восстановление Украины уйдет более $350 млрд Торговые сети в России решили не повышать стоимость деликатесов к Новому году