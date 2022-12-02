СМИ: Пентагон планирует значительно расширить обучение украинских военных

Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинской армии, речь может идти о сотнях и тысячах военных. Об этом пишет Washington Post.

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«Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», - отмечает издание.

По данным неназванных представителей американского военного ведомства, план обсуждается в течение недель, для его реализации намерены использовать выделяемые Вашингтоном Киеву средства. Планируется, что украинских солдат обучат проведению «изощренных кампаний», пишет «Свободная пресса».

Тренировать украинскую армию планируют в Германии. Американские специалисты в последние годы обучали военных из Украины в немецком Графенвере, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаПентагонСША
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