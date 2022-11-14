ЕС решил начать обучение 15 тысяч украинских военных
Министры иностранных дел стран ЕС в ходе встречи в Брюсселе 14 ноября решили приступить к обучению военнослужащих ВСУ. Согласно планам дислокации, учебная миссия затронет около 15 тысяч украинских военных и пройдет на территории Германии, Польши и других стран Евросоюза. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, учения начнутся 15 ноября. На их проведение предполагается выделить 106,7 млн евро.
Также сообщается, что в декабре Евросоюз планирует оказать Украине материальную помощь в размере 500 млн евро.
Ранее Минобороны Бельгии выразило готовность обучать украинских военных под эгидой Евросоюза. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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