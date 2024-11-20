СМИ: Пентагон передаст Украине военную помощь на $275 млн

По данным агентства, Киеву передадут в том числе средства противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые комплексы Javelin. Кроме того, украинская сторона получит снаряды калибра 105 и 155 мм, различное оборудование и запчасти.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил поставку Киеву противопехотных мин. Как ожидается, это позволит укрепить обороноспособность Украины против наступления российских военных, пишет Ura.ru.

