Боррель: США разрешили Украине удары по территории России на дальность до 300 км

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что администрация США дала разрешение Украине использовать ракеты дальностью до 300 километров для ударов по территории России, следует из трансляции на сайте Еврокомиссии.

Этот вопрос обсуждался на встрече министров иностранных дел стран ЕС. По словам Борреля, он не может объяснить, почему Байден выдал разрешение лишь после выборов в США, когда демократы потерпели поражение.

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Накануне The New York Times, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц, сообщила, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американских дальнобойных ракет для нанесения ударов по российским объектам.

Отмечалось, что Байден принял это решение на фоне сообщений о появлении северокорейских военных в Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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