СМИ: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса вооружений

Израильская армия убила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он готовил обширные запасы вооружений для войны с Израилем, сообщает CNN.

«Хезболла» официально подтвердило гибель лидера движения Хасана Насраллы

Речь идет о 200 тысячах ракет и дронов. Убийством Насраллы Израиль хочет предотвратить наземную операцию в Ливане.

Ранее Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
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