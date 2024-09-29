СМИ: Израиль ликвидировал Насраллу из-за подготовки крупного запаса вооружений
29 сентября 202405:32
Израильская армия убила лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу из-за того, что он готовил обширные запасы вооружений для войны с Израилем, сообщает CNN.
Речь идет о 200 тысячах ракет и дронов. Убийством Насраллы Израиль хочет предотвратить наземную операцию в Ливане.
Ранее Израиль заявил о планах пресечения поставок оружия в Бейрут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru