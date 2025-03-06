СМИ: Париж и Лондон хотят разработать мирный план по Украине в ближайшие дни

Париж и Лондон надеются завершить подготовку собственного мирного плана по Украине в ближайшие дни, сообщает Reuters.

В США заявили, что сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева

Затем документ будет предоставлен президенту США Дональду Трампу. Ссора в Белом доме президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа ускорила выработку Великобританией и Францией собственных предложений.

Они могут предполагать прекращение огня на короткий срок, а затем — потребовать более широких гарантий безопасности. Париж и Лондон признают, что подобные гарантии в состоянии предоставить только США.

Ранее Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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