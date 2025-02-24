В США заявили, что сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева

Ожидаемая сделка Вашингтона и Киева по использованию редкоземельных ископаемых не включает в себя военные гарантии для Киева, сообщил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.

«Я ожидаю, что Зеленский подпишет», — отметил он.

Ранее стало известно, что США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

