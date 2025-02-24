В США заявили, что сделка с Украиной не включает военные гарантии для Киева
24 февраля 202500:01
Ожидаемая сделка Вашингтона и Киева по использованию редкоземельных ископаемых не включает в себя военные гарантии для Киева, сообщил глава Министерства финансов США Скотт Бессент.
«Я ожидаю, что Зеленский подпишет», — отметил он.
Ранее стало известно, что США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru