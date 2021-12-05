СМИ: Папа римский призвал остановить «крушение цивилизации» после поездки в лагерь беженцев
После поездки в лагерь нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос Папа римский Франциск призвал остановить «крушение цивилизации» из-за критического положения в связи с миграцией в Европу. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
«Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!» - цитирует понтифика «Интерфакс».
Папа римский высказался против того, чтобы «колыбель многих цивилизаций», Средиземное море стало огромным кладбищем для мигрантов, стремящихся добраться до европейских берегов. Понтифик также призвал прекратить перекладывание решения проблемы нелегальной иммиграции.
В лагере нелегальных беженцев, созданным ООН, священнослужитель встретился с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, замглавой Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом, а также нелегалами из Афганистана, Ирака и Демократической Республики Конго. Греческий президент выразила понтифику благодарность за поддержку.
Ранее двое россиян получили три года тюрьмы в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, передает ТАСС. Как рассказал агентству вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, двое российских моряков - Роман Беленко и Алексей Маленков - приговорены в Греции к трем годам заключения каждый за перевозку нелегальных мигрантов.
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