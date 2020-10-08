Двое россиян получили три года тюрьмы в Греции за перевозку нелегальных мигрантов
Двое россиян получили три года тюрьмы в Греции за перевозку нелегальных мигрантов, передает ТАСС.
Как рассказал агентству вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, двое российских моряков - Роман Беленко и Алексей Маленков - приговорены в Греции к трем годам заключения каждый за перевозку нелегальных мигрантов.
По его словам, они признали вину под давлением местных властей. При этом они были обмануты работодателем, который говорил о перевозке туристов, однако в дальнейшем под угрозами они стали перевозить нелегальных мигрантов.
Мельников сослался на Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми, по ней моряки должны получить ранг свидетелей, так как действовали под угрозой расправы и получили неверную информацию о характере работы от работодателя.
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