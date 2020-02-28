Лидер Греции заявил, что не допустит поток беженцев из Турции

Премьер отметил, что проблема существует и она требует решения. По словам Мицотакиса, на сухопутной границе с Турцией находятся группы беженцев, которые уже предпринимали попытки проникнуть на территорию Греции. Лидер страны подчеркнул, что незаконный въезд в страну недопустим, а также добавил, что правительство приложило дополнительные усилия к сохранению безопасности в пограничной зоне. В сообщении также было указано, что Греция не намерена нести ответственность за действия других стран и страдать от "принятых ими решений".

Как отмечает телеканал, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов уже сообщил о том, что на дополнительную охрану своих границ с Турцией страна готова выделить 140 единиц военной техники и направить около 1 тыс служащих.