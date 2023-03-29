СМИ: Папа римский Франциск госпитализирован

Папа римский Франциск госпитализирован в клинику, где двумя годами ранее ему провели операцию на кишечнике, сообщает Associated Press.

По данным издания, понтифик должен пройти ряд медицинских тестов.

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Как отмечается, Святой Престол отказался комментировать обследование 86-летнего Папы римского, заявив лишь, что оно было заранее запланировано.

Ранее, как сообщала НСН, Папа римский выступил за скорейшее начало переговоров по ситуации вокруг Украины

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