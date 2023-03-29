СМИ: Папа римский Франциск госпитализирован

НСН-«Кривая линия» Соцпроект получил в марте десятки обращений из разных регионов РФ Талантливые дети в Щербинке (ТиНАО) могут лишиться возможности бесплатно заниматься в музыкальной школе В Ленинградской области дороги в Луге разрушаются из-за недофинансирования Жалобу в «Кривую линию» можно подать на сайте NSN.FM