Папа Римский выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой

Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой, передает РИА Новости.

Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места. Монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это «поддержка Божьего народа» вне зависимости от конфессии, подчеркнул он.

Лавров призвал ООН и ОБСЕ осадить Киев в его гонениях на УПЦ

Украинская православная церковь и свобода вероисповедания на Украине находятся в заложниках у бандитского киевского режима, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры. По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаПапа Римский ФранцискУПЦ
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