Папа Римский выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой
Папа Римский Франциск выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой, передает РИА Новости.
Он призвал вовлеченные в конфликт стороны уважать религиозные места. Монахи и люди, посвятившие себя молитве, — это «поддержка Божьего народа» вне зависимости от конфессии, подчеркнул он.
Украинская православная церковь и свобода вероисповедания на Украине находятся в заложниках у бандитского киевского режима, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко выдвинул условие монахам Киево-Печерской лавры. По его словам, монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут присоединиться к раскольникам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов
- Подмосковного педофила-убийцу отправили в колонию на 24 года
- Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
- Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
- Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов
- Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с США
- План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года
- Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
- СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку
- Марочко: Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru