СМИ: памятник Папе Римскому осквернили в Польше

В Польше осквернили памятник бывшему Папе Римскому Иоанну Павлу II из-за фильма о сокрытии педофилии в католической церкви, сообщает RMF FM.

В Одессе демонтировали памятник Ленину

Отмечается, что постамент был осквернен в ночь с 1 на 2 апреля. Прохожие заметили, что руки фигуры Иоанна Павла II облили красной краской, а лицо измазали желтой. На пьедестале была надпись «maxima culpa», что в переводе с латыни означает «моя величайшая вина».

Ранее сообщалось о сносе памятника советскому писателю Максиму Горькому в одесском парке, названом в честь драматурга.

Накануне «Радиоточка НСН» рассказывала, что в Латвии разрушили памятник легионерам СС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВандализмПамятникПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры