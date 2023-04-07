СМИ: памятник Папе Римскому осквернили в Польше

Отмечается, что постамент был осквернен в ночь с 1 на 2 апреля. Прохожие заметили, что руки фигуры Иоанна Павла II облили красной краской, а лицо измазали желтой. На пьедестале была надпись «maxima culpa», что в переводе с латыни означает «моя величайшая вина».

Ранее сообщалось о сносе памятника советскому писателю Максиму Горькому в одесском парке, названом в честь драматурга.

Накануне «Радиоточка НСН» рассказывала, что в Латвии разрушили памятник легионерам СС.

