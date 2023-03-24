Памятник Горькому снесли в Одессе

«Памятник уберут из публичного пространства», - говорится сообщении украинского СМИ.

Отмечается, что разрешение на демонтаж памятника было выдано департаментом культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета.

Ранее депутаты Киевского городского совета приняли решение о переименовании ещё 32 улиц, переулков и бульваров, которые связаны с Россией и Советским Союзом. Накануне в Харькове ликвидировали Кремлевскую улицу за «связь» с Россией, сообщает НСН.

Пакет законов о декоммунизации на Украине вступил в силу в мае 2015 года, с тех пор в Киеве переименовали уже больше 230 городских объекта.

