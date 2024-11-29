Глава MI6 заявил о поддержке Украины британскими спецслужбами

Британская разведка оказывает помощь Украине в конфликте с Россией, сообщил глава Секретной разведывательной службы (MI6) Ричард Мур. Его заявление прозвучало на мероприятии в посольстве Великобритании в Париже, трансляцию вело агентство Reuters.

Мур подчеркнул, что британская разведка сохраняет традиции секретных операций, оказывая поддержку Украине. Он также призвал страны НАТО усилить помощь Киеву, отметив, что победа России, по его мнению, представляет угрозу для безопасности Запада.