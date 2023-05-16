СМИ: отсутствуют радующие перспективы по продлению зерновой сделки

Дискуссия в рамках переговоров по продлению зерновой сделки будет представлять собой общение технических делегаций, которые постоянно ведутся с начала запуска механизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.

Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку

По его словам, в настоящее время отсутствуют радующие перспективы по продлению сделки. По его словам, в дальнейшем не исключен прогресс в переговорах.

Ранее в Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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