СМИ: отсутствуют радующие перспективы по продлению зерновой сделки
16 мая 202305:01
Дискуссия в рамках переговоров по продлению зерновой сделки будет представлять собой общение технических делегаций, которые постоянно ведутся с начала запуска механизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника.
По его словам, в настоящее время отсутствуют радующие перспективы по продлению сделки. По его словам, в дальнейшем не исключен прогресс в переговорах.
Ранее в Крыму заявили, что Украина не станет выполнять условия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru