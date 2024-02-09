СМИ: Отряды «Хезболлах» выпустили 30 ракет по поселениям на севере Израиля

Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболлах» обстреляли из реактивных систем залпового огня израильские поселения в Верхней Галилее. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

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Согласно данным, бойцы «Хезболлах» выпустили по израильской территории не менее 30 ракет. Отмечается, что в некоторых местах раздались сильные взрывы. Телеканал подчеркивает, что огонь также велся по Голанским высотам, где под обстрел попали позиции израильской армии в районе Кила.

Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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