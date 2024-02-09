СМИ: Отряды «Хезболлах» выпустили 30 ракет по поселениям на севере Израиля

Согласно данным, бойцы «Хезболлах» выпустили по израильской территории не менее 30 ракет. Отмечается, что в некоторых местах раздались сильные взрывы. Телеканал подчеркивает, что огонь также велся по Голанским высотам, где под обстрел попали позиции израильской армии в районе Кила.

Ранее президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

