Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»

Отмечается, что Армия обороны Израиля зафиксировала несколько запусков из Ливана в направлении Ифтаха, Яары и Ханиты. Согласно данным, сообщений о пострадавших не поступало.

Сообщается, что израильские истребители нанесли удар по комплексу «Хезболлах», состоявшему из нескольких военных объектов в районе Рашафа на юге Ливана. Кроме того, артиллерия вела огонь по окрестностям ливанских населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Айтарун.

Ранее, 29 января, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».

