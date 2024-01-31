Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»
Израильская армия зафиксировала новый обстрел со стороны Ливана, а также нанесла очередной авиаудар по объектам шиитской организации «Хезболлах» на ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба армии.
Отмечается, что Армия обороны Израиля зафиксировала несколько запусков из Ливана в направлении Ифтаха, Яары и Ханиты. Согласно данным, сообщений о пострадавших не поступало.
Сообщается, что израильские истребители нанесли удар по комплексу «Хезболлах», состоявшему из нескольких военных объектов в районе Рашафа на юге Ливана. Кроме того, артиллерия вела огонь по окрестностям ливанских населенных пунктов Альма-эш-Шааб и Айтарун.
Ранее, 29 января, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил в интервью НСН, что Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля нанесла новый авиаудар по объектам «Хезболлах»
- ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов
- Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море
- Боррель: ЕС надеется в 2024 году передать Украине оружие на €21 млрд
- В МИД Польши признали о превосходство России над ЕС в изготовлении боеприпасов
- Сопредседатели избирательного штаба Путина не будут участвовать в дебатах
- ПВО сбили в Севастополе «воздушную цель»
- Polymetal продаст российские активы в марте 2024 года
- Музыкант Роб Хэлфорд призвал короля Карла III пожаловать рыцарство Оззи Осборну
- Производитель кормов Hill’s опроверг жалобы от потребителей из-за червей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru