СМИ: Отказ Китая от нефти станет шоком для отрасли

По их словам, максимума импорт достигнет в 2025 году, а затем начнется снижение. Такие события стали шоком для нефтяных компаний и стран, которые зависят от экспорта сырья. Как считают инвесторы, замены китайскому рынку нет, никакая другая страна не сможет поддержать тот рост, что давала китайская экономика.

Ранее стало известно, что цена на нефть упадет до $70 после перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

