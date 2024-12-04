СМИ: Отказ Китая от нефти станет шоком для отрасли

Экономика Китая перестанет быть локомотивом роста спроса на нефть из-за быстрого перехода граждан страны на электромобили, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков.

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По их словам, максимума импорт достигнет в 2025 году, а затем начнется снижение. Такие события стали шоком для нефтяных компаний и стран, которые зависят от экспорта сырья. Как считают инвесторы, замены китайскому рынку нет, никакая другая страна не сможет поддержать тот рост, что давала китайская экономика.

Ранее стало известно, что цена на нефть упадет до $70 после перемирия на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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