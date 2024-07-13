СМИ: Освобожденный из плена россиянин рассказал о пытках ХАМАС

Освобожденный из плена ХАМАС 27-летний россиянин Андрей Козлов подвергался пыткам — его угрожали убить. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

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Первые дни в плену Козлов, по его словам, просидел со связанными за спиной руками, все это время его избивали. В изнурительную жару россиянина накрывали толстыми одеялами и заставляли по несколько дней лежать на грязном матрасе, пишет издание.

Изначально Козлов думал, что его вызволят из плена в результате сделки, но "что-то пошло не так" и его освободили силы Израиля в результате спасательной операции. В результате из-за действий ЦАХАЛ погибли четыре заложника, поэтому Козлов теперь призывает правительство Израиля к мирному соглашению с ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности приостановить боевые действия в секторе Газа ради освобождения удерживаемых в анклаве заложников, отмечает «Радиоточка НСН».

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